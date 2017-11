Ferrari are un acord ferm pentru a ramane in Formula 1 pana in 2020, insa dupa acel an, spun italienii, nimic nu mai e sigur in ceea ce priveste continuitatea scuderiei in F1. Presedintele Ferrari, Sergio Marchione, este nemultumit de intentia americanilor de a standardiza motoarele si de a echilibra distributia banilor catre echipe."Liberty are cateva bune intentii, una fiind reducerea costurilor pentru echipe. Dar sunt si lucruri cu care nu suntem de acord. Unul este legat de faptul ca unicitatea sistemului de propulsie nu va fi un factor distinctiv pentru participanti. Nu as incuviinta ca asta sa se intample. Vom fi obligati sa luam anumite decizii daca vedem ca sportul o ia intr-o alta directie din 2021. Cred ca trebuie sa fim clari, daca nu vedem circumstante care sa fie benefice pentru marca, pentru piata, pentru intarirea pozitiei unice a Ferrari, Ferrari nu va juca. Ce stiu eu este ca F1 a facut parte din ADN-ul nostru de cand ne-am nascut. Dar daca schimbam locul de joaca pana devine de nerecunoscut, eu nu vreau sa ma mai joc. Nu vreau sa joc un Nascar global, chiar nu vreau", a declarat Marchionne.Omul de afaceri italo-canadian a readus in discutie o mai veche intentie a unei parti a echipelor, de pe vremea cand existau neintelegeri financiare cu fostul administrator al drepturilor comerciale Bernie Ecclestone: infiintarea unei alte competitii. Intrebat cum s-ar simti daca ar fi cel care scoate Ferrari din F1, Marchionne a raspuns: "Ca si cum mi-ai da un milion de dolari, pentru ca as lucra la o strategie alternativa pentru a o inlocui pe aceasta. Una mai rationala."Ferrari nu este singurul constructor nemultumit de intentiile Liberty Media. Renault si Mercedes si-au exprimat de asemenea rezervele cu privire la reformele pregatite de americani pentru 2021 si dupa."In ceea ce priveste standardizarea si regulile prescriptive, unele lucruri pot fi bune. Dar stim ca diavolul va fi in detalii si asta creeaza anumite ingrijorari pentru un producator de motoare. Suntem in F1 de 40 de ani, mai ales ca producator de motoare si aceste propuneri ne ridica unele intrebari. Nu spunem ca nu dorim sa discutam, dar nu vrem ca aceste propuneri sa ne fie prezentate ca un fapt implinit", a declarat directorul Renault F1, Cyril Abiteboul.El afirma ca Renault poate accepta sa cheltuiasca sutele de milioane de dolari necesare pentru dezvoltarea noilor motoare doar daca vor exista reduceri considerabile de costuri in alte parti ale sportului sau daca echipele vor primi mai multi bani."Daca vom putea sa economisim maisv la constructia sasiurilor sau daca vom avea intelegeri comerciale mult mai favorabile cu FOM, totul este posibil. Dar este foarte dificil de aceptat sa investesti atat de mult si sa renunti la ce s-a cheltuit pana acum, fara a avea indicatii privind alti parametri", a spus oficialul Renault.