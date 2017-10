Formula 1: Lewis Hamilton, campion mondial pentru a patra oara - Max Verstappen a castigat Marele Premiu al Mexicului

Hamilton, care a mai triumfat in 2008, 2014 si 2015, i-a egalat pe Vettel si pe francezul Alain Prost, toti trei avand cate patru titluri mondiale. Doar germanul Michael Schumcaher, de sapte ori campion mondial, si argentinianul Juan Manuel Fangio, de cinci ori, au mai multe trofee in Marele Circ.Astfel, Mercedes castiga totul in acest an, dupa ce etapa trecuta, in SUA, a obtinut titlul la constructori.Duminica, la Ciudad de Mexico, Sebastian Vettel a pornit din pole-position, pentru a 50-a oara in cariera, urmat de Max Verstappen si de Lewis Hamilton. Germanul a fost atacat de ambii rivali dupa start si monopostul Ferrari a intrat in contact mai intai cu cel pilotat de olandez si apoi cu cel al lui Hamilton. Verstappen a scapat fara avarii, s-a instalat pe prima pozitie si nu a mai cedat-o pana la linia de sosire, nefiind ameninintat in niciun moment de Bottas sau de Raikkonen. Pentru pilotul Red Bull, acesta este al treilea succes de etapa din cariera, al doilea in acest an.In schimb. Hamilton si Vettel au avut nevoie de o trecere suplimentara pe la boxe, primul din cauza unei pene, iar al doilea din cauza avarierii aripii-fata. Britanicul a realuat competitia de pe locul 20, ultimul, iar germanul de pe locul 18. Cursa de recuperare a lui Vettel s-a oprit in preajma podiumului, pe locul al patrulea. Fara sa forteze, Hamilton a terminat pe locul 9, la mai mult de un tur in urma invingatorului.In afara celor mentionati, au mai punctat in Mexic fracezul Esteban Ocon (Force India) - locul 5, canadianul Lance Stroll (Williams) - locul 6, mexicanul Sergio Perez (Force India) - locul 7, danezul Kevin Magnussen (Haas) - locul 8, spaniolul Fernando Alonso (McLaren-Honda) - locul 10.Al doilea pilot al echipei Red Bull, australianul Daniel Ricciardo, a abandonat in turul 6, din cauza unor probleme la unitatea de propulsie.1. Lewis Hamilton (Marea Britanie) Mercedes 3332. Sebastian Vettel (Germania) Ferrari 2773. Valtteri Bottas (Finlanda) Mercedes 2624. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 1925. Kimi Raikkonen (Finlanda) Ferrari 1786. Max Verstappen (Olanda) Red Bull 1487. Sergio Perez (Mexic) Force India 928. Esteban Ocon (Franta) Force India 839. Carlos Sainz Jr (Spania) Renault 5410. Lance Stroll (Canada) Williams 4011. Felipe Massa (Brazilia) Williams 3612. Nico Huelkenberg (Germania) Renault 3413. Romain Grosjean (Franta) Haas 2814. Kevin Magnussen (Denemarca) Haas 1915. Stoffel Vandoorne (Belgia) McLaren 1316. Fernando Alonso (Spania) McLaren 1117. Jolyon Palmer (Britain) Renault 818. Pascal Wehrlein (Germania) Sauber 519. Daniil Kvyat (Rusia) Toro Rosso 520. Marcus Ericsson (Suedia) Sauber 021. Antonio Giovinazzi (Italia) Sauber 022. Pierre Gasly (Franta) Toro Rosso 023. Brendon Hartley (Noua Zeelanda) Toro Rosso 01. Mercedes 5952. Ferrari 4553. Red Bull - TAG Heuer 3404. Force India - Mercedes 1755. Williams-Mercedes 766. Toro Rosso - Renault 537. Renault 488. Haas - Ferrari 479. McLaren 2410. Sauber - Ferrari 5Urmatorul Grand Prix din calendarul Formulei 1 va avea loc pe 12 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei, la Sao Paulo. Ultima etapa va avea loc la 26 noiembrie, in Abu Dhabi.