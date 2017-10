Formula 1: Sebastian Vettel, pole-position in Marele Premiu al Mexicului

Pentru Vettel este al patrulea pole position din acest an si al 50-lea din cariera.Vor porni cu penalizari in cursa de duminica Fernando Alonso (20 de locuri), Stoffel Vandoorne (35 de locuri) si Pierre Gasly 15 locuri).1. Sebastian Vettel (Ferrari, Germania) 1:16.4882. Max Verstappen (Red Bull, Olanda) 1:16.5743. Lewis Hamilton (Mercedes. Marea Britanie) 1:16.9344. Valtteri Bottas (Mercedes, Finlanda) 1:16.9585. Kimi Raikkonen (Ferrari, Finlanda) 1:17.2386. Esteban Ocon (Force India-Mercedes, Franta) 1:17.4377. Daniel Ricciardo (Red Bull, Australia) 1:17.4478. Nico Hulkenberg (Renault, Germania) 1:17.4669. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault, Spania) 1:17.79410. Sergio Perez (Force India-Mercedes, Mexic) 1:17.80711. Felipe Massa (Williams-Mercedes, Brazilia) 1:18.09912. Lance Stroll (Williams-Mercedes, Canada) 1:19.15913. Brendon Hartley (Toro Rosso, Noua Zeelanda) fara timp in Q214. Fernando Alonso (McLaren-Honda, Spania) fara timp in Q215. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda, Belgia) fara timp in Q216. Marcus Ericsson (Sauber-Ferrari, Suedia) 1:19.17617. Pascal Wehrlein (Sauber-Ferrari, Germania) 1:19.33318. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari, Danemarca) 1:19.44319. Romain Grosjean (Haas-Ferrari, Franta) 1:19.47320. Pierre Gasly (Toro Tosso, Franta) fara timp in Q1.Marele Premiu al Mexicului va avea loc duminica, de la ora 21:00, urmand sa fie in direct pe Digisport si Telekom Sport.