Formula 1: Lewis Hamilton a castigat Marele Premiu al Statelor Unite si este aproape de al patrulea sau titlu mondial

Plecat de pe locul 16 al grilei de start, din cauza unei penalizari, olandezul Max Verstappen de la Red Bull l-a depasit cu cateva viraje inainte de final pe Raikkonen si a trecut linia de sosire al treilea. Insa olandezul a fost penalizat cu cinci secunde pentru depasirea limitelor pistei la atacul asupra finlandezului, astfel ca a fost retrogradat pe locul 4, iar Raikkonen a urcat pe podium.Verstappen a mers la festivitatea de premiere, dar a fost informat de decizia comisarilor FIA si a parasit suparat anticamera podiumului.La Austin, finlandezul Valtteri Bottas de Mercedes s-a clasat al cincilea, inaintea francezului Esteban Ocon de la Force India, al saselea.Spaniolul Carlos Sainz jr. a ocupat locul 7 la prima cursa disputata in calitate de pilot al echipei Renault, dupa ce in primele 16 etape a fost la Torro Rosso.Pe locurile 8-10 s-au clasat in ordine mexicanul Sergio Perez de la Force India, brazilianul Felipe Massa de la Williams si rusul Danil Kviat de la Toro Rosso.Australianul Daniel Ricciardo de la Red Bull a abandonat in turul 16, iar spaniolul Fernando Alonso de la Mclaren-Honda, in turul 25, ambii din cauza unor probleme tehnice.Hamilton a fost primul pe grila, urmat de Vettel, Bottas, Ricciardo si Raikkonen. Dupa start, Vettel l-a intrecut pe britanic inaintea primului viraj, dar nu s-a putut mentine la condcuere decat sase tururi. Liderul clasamentului pilotilor a revenit pe prima pozitie dupa ce si-a depasit usor rivalul cu ajutorul DRS si nu a mai cedat locul din frunte pana la final. Pentru a deveni campion mondial, Lewis Hamilton trebuie sa se claseze cel putin pe locul 5 la urmatoarea cursa, indiferent ce rezultat obtine adversarul sau.Fostul presedinte al SUA Bill Clinton l-a premiat pe Hamilton, iar multiplul campion olimpic Usain Bolt pe reprezentantul echipei Mercedes. Bolt a intervievat pilotiii dupa cursa, la festivitatea de premiere, si i-a facut cadou lui Hemilton o pereche de pantofi sport de alergat.Pentru Hamilton, aceasta a fost cincea victorie la Austin, a noua in acest sezon si a 62-a din cariera.1. Lewis Hamilton 331 de puncte;2. Sebastian Vettel 265;3. Valtteri Bottas 244;4. Daniel Ricciardo 192;5. Kimi Raikkonen 163;6. Max Verstappen 123;7. Sergio Perez 86;8. Esteban Ocon 73;9. Carlos Sainz jr. 54;10. Felipe Massa 36.1. Mercedes 575 puncte;2. Ferrari 428;3. Red Bull 315;4. Force India 159;5. Williams 68;6. Toro Rosso 53;7. Renault 48;8. Haas 43;9. McLaren-Honda 23;10. Sauber 5.Urmatoarea etapa va avea loc duminica viitoare, in Mexic.