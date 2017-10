MotoGP: Andrea Dovizioso (Ducati), victorie la limita in fata lui Marc Marquez in MP al Japoniei

Andrea Dovizioso, invingator in Japonia

Jorge Lorenzo (Ducati) a incheiat Grand Prix-ul pe sase, in timp ce Valentino Rossi (Yamaha) si Dani Pedrosa (Honda Repsol) au abandonat.1 Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 47'14.2362 Marc MARQUEZ (Repsol Honda) +0.2493 Danilo PETRUCCI (Pramac Racing) +10.5574 Andrea IANNONE (SUZUKI ECSTAR) +18.8455 Alex RINS (SUZUKI ECSTAR) +22.9826 Jorge LORENZO (Ducati Team) +24.4647 Aleix ESPARGARO (Aprilia Racing Team Gresini) +28.0108 Johann ZARCO (Monster Yamaha Tech 3) +29.4759 Maverick VIÑALES (Movistar Yamaha +36.57510 Loris BAZ (Reale Avintia Racing) +48.506 etc.1 Marc MARQUEZ (Honda) 244 puncte2 Andrea DOVIZIOSO (Ducati) 2333 Maverick VIÑALES (Yamaha) 2034 Dani PEDROSA (Honda) 1705 Valentino ROSSI (Yamaha) 1686 Johann ZARCO (Yamaha) 1257 Jorge LORENZO (Ducati) 1168 Danilo PETRUCCI (Ducati) 1119 Cal CRUTCHLOW (Honda) 9210 Jonas FOLGER (Yamaha) 84 etc.Urmatoarea etapa din calendarul MotoGP se va disputa in Australia, in data de 22 octombrie 2017.