MotoGP: Andrea Dovizioso a castigat Marele Premiu al Austriei

Dovizioso a mai castigat in acest an GP-ul Italiei si pe cel al Cataluniei, la 4 iunie si 11 iunie.1 Andrea DOVIZIOSO 39'43.3232 Marc MARQUEZ +0.1763 Dani PEDROSA +2.6614 Jorge LORENZO +6.6635 Johann ZARCO +7.2626 Maverick VINALES +7.4477 Valentino ROSSI +8.9958 Alvaro BAUTISTA +14.5159 Loris BAZ +19.62010 Mika KALLIO +19.76611 Andrea IANNONE +20.10112 Scott REDDING +25.52313 Aleix ESPARGARO +26.70014 Karel ABRAHAM +27.32115 Cal CRUTCHLOW +28.09616 Alex RINS +32.91217 Hector BARBERA +34.11218 Bradley SMITH +36.42319 Tito RABAT +42.40420 Sam LOWES +52.4921 Marc MARQUEZ 174 puncte2 Andrea DOVIZIOSO 1583 Maverick VINALES 1504 Valentino ROSSI 1415 Dani PEDROSA 1396 Johann ZARCO 997 Jorge LORENZO 798 Jonas FOLGER 779 Cal CRUTCHLOW 7610 Danilo PETRUCCI 7511 Alvaro BAUTISTA 5212 Aleix ESPARGARO 4313 Jack MILLER 4314 Loris BAZ 3815 Scott REDDING 3716 Andrea IANNONE 3317 Karel ABRAHAM 2518 Tito RABAT 2319 Pol ESPARGARO 2120 Hector BARBERA 2121 Alex RINS 1222 Bradley SMITH 823 Michele PIRRO 724 Mika KALLIO 625 Sam LOWES 226 Sylvain GUINTOLI 127 Takuya TSUDAEtapa a 12-a a CM de motociclism viteza va avea loc la 27 august, in Marea Britanie, pe circuitul de la Silverstone.