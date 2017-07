Formula 1: Sebastian Vettel a castigat Marele Premiu al Ungariei - "Dubla" pentru Ferrari

Pentru Vettel este a patra victorie din acest sezon, a doua in Ungaria (germanul s-a mai impus si in 2015) si a 46-a din cariera.Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a terminat pe locul patru, olandezul Max Verstappen (Red Bull) a fost al cincilea, iar spaniolul Fernando Alonso (McLaren-Honda) al saselea.Pe locurile 7-10 s-au clasat in ordine spaniolul Carlos Sainz (Toro Rosso), mexicanul Sergio Perez (Force India), francezul Eseban Ocon (tot Force India) si belgianul Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda).Australianul Daniel Ricciardo (Red Bull) a abandonat in turul I, in urma unei ciocniri cu colegul sau Verstappen.1. Sebastian Vettel (Germania) Ferrari 2022. Lewis Hamilton (Marea Britanie) Mercedes 1883. Valtteri Bottas (Finlanda) Mercedes 1694. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 1175. Kimi Raikkonen (Finlanda) Ferrari 1166. Max Verstappen (Olanda) Red Bull 677. Sergio Perez (Mexic) Force India 568. Esteban Ocon (Franta) Force India 459. Carlos Sainz Jr (Spania) Toro Rosso 3510. Nico Huelkenberg (Germania) Renault 2611. Felipe Massa (Brazilia) Williams 2312. Lance Stroll (Canada) Williams 1813. Romain Grosjean (Franta) Haas 1814. Kevin Magnussen (Danemarca) Haas 1115. Fernando Alonso (Spania) McLaren 1016. Pascal Wehrlein (Germania) Sauber 517. Daniil Kvyat (Rusia) Toro Rosso 418. Stoffel Vandoorne (Belgia) McLaren 119. Jolyon Palmer (Marea Britanie) Renault 020. Marcus Ericsson (Suedia) Sauber 021. Antonio Giovinazzi (Italia) Sauber 01. Mercedes 3572. Ferrari 3183. Red Bull - TAG Heuer 1844. Force India - Mercedes 1015. Williams-Mercedes 416. Toro Rosso - Renault 397. Haas - Ferrari 298. Renault 269. McLaren 1110. Sauber - Ferrari 5In Formula 1 urmeza pauza de vara, urmatoarea etapa, Marele Premiu al Belgiei, fiind programata la 27 august, pe circuitul Spa-Francochamps, noteaza News.ro.