Formula 1: Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat Marele Premiu al Austriei

In urma rezultatelor din Austria, Sebastian Vettel "a mai pus" sase puncte intre el si Lewis Hamilton, rivalul din cursa pentru castigarea titlului mondial."Sunt foarte fericit, este doar a doua mea victorie in Formula 1. Le multumesc fanilor pentru sprijin si nu in ultimul rand echipei mele" -Lewis Hamilton (Mercedes),1:07.411, in turul 69.1. Sebastian Vettel (Germany) Ferrari 171 puncte2. Lewis Hamilton (Britain) Mercedes 1513. Valtteri Bottas (Finland) Mercedes 1364. Daniel Ricciardo (Australia) Red Bull 1075. Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari 836. Sergio Perez (Mexico) Force India 507. Max Verstappen (Netherlands) Red Bull 458. Esteban Ocon (France) Force India 399. Carlos Sainz Jr (Spain) Toro Rosso 2910. Felipe Massa (Brazil) Williams 2211. Lance Stroll (Canada) Williams 1812. Nico Huelkenberg (Germany) Renault 1813. Romain Grosjean (France) Haas 1814. Kevin Magnussen (Denmark) Haas 1115. Pascal Wehrlein (Germany) Sauber 516. Daniil Kvyat (Russia) Toro Rosso 417. Fernando Alonso (Spain) McLaren 218. Jolyon Palmer (Britain) Renault 019. Marcus Ericsson (Sweden) Sauber 020. Stoffel Vandoorne (Belgium) McLaren 021. Antonio Giovinazzi (Italy) Sauber 01. Mercedes 287 puncte2. Ferrari 2543. Red Bull - TAG Heuer 1524. Force India - Mercedes 895. Williams-Mercedes 406. Toro Rosso - Renault 337. Haas - Ferrari 298. Renault 189. Sauber - Ferrari 510. McLaren 2.Urmatorul Grand Prix din calendarul competitional va avea loc la Silverstone - Marele Premiu al Marii Britanii, in data de 16 iulie 2017.