MotoGP: Marc Marquez a castigat pentru a cincea oara consecutiv Marele Premiu al Germaniei

Succesul de duminica este al optulea consecutiv pentru Marquez la Marele Premiu al Germaniei: in 2010, el s-a impus la Moto3, in 2011 si 2012 la Moto2 si in anii urmatori la MotoGP, potrivit News.ro.1 Marc MARQUEZ (Repsol Honda Team) 40'59.5252 Jonas FOLGER (Monster Yamaha Tech 3) +3.3103 Dani PEDROSA (Repsol Honda Team) +11.5464 Maverick VINALES (Movistar Yamaha MotoGP) +14.2535 Valentino ROSSI (Movistar Yamaha MotoGP) +14.9806 Alvaro BAUTISTA (Pull&Bear Aspar Team) +16.5347 Aleix ESPARGARO (Aprilia Racing Team Gresini) +19.7368 Andrea DOVIZIOSO (Ducati Team) +20.1889 Johann ZARCO (Monster Yamaha Tech 3) +21.13810 Cal CRUTCHLOW (LCR Honda Honda) +24.210 etc.1 Marc MARQUEZ 1292 Maverick VINALES 1243 Andrea DOVIZIOSO 1234 Valentino ROSSI 1195 Dani PEDROSA 1036 Johann ZARCO 847 Jonas FOLGER 718 Danilo PETRUCCI 669 Jorge LORENZO 6510 Cal CRUTCHLOW 64 etc.