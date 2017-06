VIDEO Reactia lui Hamilton dupa ce Vettel a lovit intentionat monopostul sau: "Daca vrea sa demonstreze ca e barbat, putem sa rezolvam problema fata in fata"

In turul 19/51, in timp ce rulau sub Safety car pentru a doua oara in Grand Prix-ul de la Baku, Hamilton, aflat pe primul loc, a incetinit pentru a nu depasi masina de siguranta care se pregatea sa paraseasca pista, permitand astfel ca intrecerea sa se reia. Aflat in spatele britanicului, Vettel nu a putut evita o tamponare, soldata cu avarierea aripii sale frontale. Furios, germanul l-a acuzat pe rival ca i-a franat intentionat in fata. Pilotul de la Ferrari a ridicat mainile in aer gesticuland spre Hamilton, apoi a dublat masina Mercedes si a lovit-o din nou, din lateral, intr-un gest ce a parut intentionat. Fara avarii majore, ei au continuat apoi sa concureze.Comisarii si Hamilton au considerat ca Vettel a lovit a doua oara intentionat, in timp ce cvadruplul campion mondial a lasat sa se inteleaga ca a scapat de sub control masina sa catre cea a adversarului in timp ce era preocupat sa-si exprime nemultumirea prin semne cu mana ridicata.Vettel a fost penalizat cu o trecere pe la boxe si o oprire de zece secunde, efectuate in turul 34, pentru manevra periculoasa, terminand in final al patrulea. La randul sau, Hamilton a trecut si el o data in plus pe la boxe, deoarece a avut probleme cu rama de protectie din jurul gatului, piesa care s-a desprins de monopost. A fost nevoit sa intre la standuri in turul 32 si sa o schimbe cu una noua, pierzand locul I si terminand pe locul 5, dupa rivalul sau la titlu."Cu siguranta nu am frantat intentionat, ca sa-l fac sa intre in mine. Am procedat asa cum fac de fiecare data. Dormea pe el si de aia nu a putut sa evite contactul. Apoi, sa mergi pe langa cineva si sa-l lovesti este o rusine! Daca vrea sa demonstreze ca e barbat, sa faca asta in afara masinii si sa rezolvam problema fata in fata. Daca face asta in timp ce suntem in masini, viata cuiva poate fi pusa in pericol. Din fericire amandoi aveam viteze mici, dar ganditi-va ce s-ar fi putut intampla in alta situatie. Oare ce impresie isi vor face copiii care au urmarit cursa si au vazut un multiplu campion mondial care procedeaza asa? O penalitate de 10 secunde mi se pare mica pentru asa ceva. Nu vreau sa-l vad in fata ochilor acum pentru ca s-ar putea sa iasa altceva"In replica, Vettel spune ca Hamilton i-a franat intentionat in fata si nu a avut cum sa evite impactul."Stim ca liderul dicteaza ritmul, dar ieseam din viraj. A accelerat, apoi a franat atat de mult ca nu am putut opri la timp si am intrat in el, desi am franat si eu cat de repede am vazut. Am rulat apoi paralel cu el si am avut un mic contact. Am gesticulat, dar nu i-am aratat degetul sau altceva, am vrut sa-i dau un mesaj ca nu a fost in regula, pentru ca nu puteam vorbi",Insa acuzatia lui Vettel a fost respinsa de comisarii FIA, care au studiat telemetria si au stabilit ca Hamilton a procedat la fel intr-o situatie similara, la restartul dupa prima intrare a Safety car-ului, in turul 16."Comisarii FIA au examinat inregistrarea video care a aratat ca masina lui Vettel a rulat in paralel, apoi a fost indreptata in monopostul lui Hamilton. Comisarii au decis ca manevra poate fi considerata potential periculoasa", au explicat oficialii sanctiunea dictata impotriva lui Vettel.Pilotul australian al echipei Red Bull, Daniel Ricciardo, a castigat, duminica, Marele Premiu al Azerbaidjanului, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, el fiind urmat de finlandezul Valtteri Bottas de la Mercedes (la 3.904 secunde) si de canadianul Lance Stroll de la Williams (4.009).Cei doi piloti favoriti la titlul mondial, germanul Sebastian Vettel de la Ferrari si Lewis Hamilton de la Mercedes, au ocupat locul 4 (5.976), respectiv 5 (6.188).Dupa aceasta cursa, Vettel a mai castigat doua puncte in clasamentul pilotilor fata de Hamilton, diferenta fiind acum de 14 puncte (153-139).1. Sebastian Vettel 153 de puncte;2. Lewis Hamilton 139;3. Valtteri Bottas 111;4. Daniel Ricciardo 92;5. Kimi Raikkonen 73;6. Max Verstappen 45;7. Sergio Perez 44;8. Esteban Ocon 35;9. Carlos Sainz jr. 29;10. Felipe Massa 20 etc.1. Mercedes 250 de puncte;2. Ferrari 226;3. Red Bull 137;4. Force India 79;5. Williams 37;6. Toro Rosso 33;7. Haas 21;8. Renault 18;9. Sauber 5;10. McLaren-Honda 2.Urmatoarea etapa, Marele Premiu al Austriei, va avea loc la 9 iulie, la Spielberg, pe Red Bull Ring.