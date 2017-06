Formula 1: Daniel Ricciardo a castigat Marele Premiu al Azerbaidjanului

Cei doi piloti favoriti la titlul mondial, germanul Sebastian Vettel de la Ferrari si Lewis Hamilton de la Mercedes au ocupat locul 4, respectiv 5. Al saselea a fost francezul Esteban Ocon de la Force India, iar al saptelea danezul Kevin Magnussen de la Haas.Pe locurile 8-10 s-au clasat in ordine spaniolul Carlos Sainz jr. de laToro Rosso, spaniolul Fernando Alonso de la McLaren-Honda si germanul Pasca Wehrlein de la Sauber.Stroll, in varsta de 18 ani, debutant in acest sezon, se afla la primul podium din cariera, in timp ce Alonso a adus primele puncte pentru McLaren-Honda in 2017.1. Sebastian Vettel 153 de puncte;2. Lewis Hamilton 139;3. Valtteri Bottas 111;4. Daniel Ricciardo 92;5. Kimi Raikkonen 73;6. Max Verstappen 45;7. Sergio Perez 44;8. Esteban Ocon 35;9. Carlos Sainz jr. 29;10. Felipe Massa 20 etc.1. Mercedes 250 de puncte;2. Ferrari 226;3. Red Bull 137;4. Force India 79;5. Williams 37;6. Toro Rosso 33;7. Haas 21;8. Renault 18;9. Sauber 5;10. McLaren-Honda 2.Urmatoarea etapa, Marele Premiu al Austriei, va avea loc la 9 iulie, la Spielberg, pe Red Bull Ring.