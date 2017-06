VIDEO Pilotul italian Lorenzo Baldassarri a suferit un accident grav in timpul calificarilor la Moto2

Pilotul italian a cazut de pe motocicleta intr-un viraj in care se rula cu aproximativ 200 de kilometri la ora. Comisarii de cursa au ajuns imediat in apropierea lui Baldassarri si au comunicat ca pilotul este constient. Italianul a primit ingrijiri medicale pe pista timp de 20 de minute, iar apoi a fost transportat la spital.Lorenzo Baldassarri, in varsta de 20 de ani, se afla pe locul 12 in clasamentul general a Moto2, cu 37 de puncte. El are o singura victorie in cariera, anul trecut in Marele Premiu al statului San Marino.