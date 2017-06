Formula 1: Presa - McLaren va renunta la motoarele Honda si va reveni la cele Mercedes

Din cauza problemelor de fiabilitate ale motoarelor furnizate de Honda, McLaren, una dintre cele mai de succes echipe din istoria Marelui Circ, cu 12 titluri la piloti si opt la constructori, este intr-o pozitie rusinoasa in acest sezon. Dupa sapte etape, McLaren-Honda ocupa ultimul loc, 10, in clasamentul constructorilor, fara punct obtinut.La ultima etapa, MP al Canadei, spaniolul Fernando Alonso a fost foarte aproape de a "marca" primul punct pentru echipa sa in acest sezon, dar motorul Honda i-a cedat cu doua tururi inainte de final, cand ocupa locul al zecelea.Potrivit sursei citate, unul dintre actionarii McLarer, Mansour Ojjeh, a discutat mult la Montreal cu cei mai importanti conducatori ai echipei Mercedes, Niki Lauda si Toto Wolff, despre un contract de furnizare a motoarelor.Principala problema cu care s-ar confrunta McLaren in renuntarea la parteneriatul cu Honda este una de ordin financiar. Britanicii ar urma sa piarda o suma de pana la 100 de milioane de euro, reprezenand contributia japonezilor la echipa.Honda nu este doar un simplu furnizor de motoare, compania producatoare de automobile sustinand salariul lui Alonso, de aproximativ 35 de milioane de euro pe an, cel mai mare din F1, dar si alte cheltuieli de dezvoltare ale team-ului. In plus, McLaren va trebuie sa platesca circa 12 de milioane de euro pe an constructorului german, pentru motoarele Mercedes.Totusi, lipsa de fiabilitate si de putere a motoarelor Honda pare sa ii fi convins pe cei de la McLaren sa renunte la parteneriatul reinnodat in 2015, indiferent de pierderile financiare inregistrate. Conform Daily Mail, acordul cu Mercedes ar urma sa fie finalizat pana la finalul lunii iulie si anuntat dupa pauza din luna august.