​Formula 1: Lewis Hamilton a castigat pentru a sasea oara Marele Premiu al Canadei

In puncte au mai incheiat urmatorii piloti: germanul Sebastian Vettel (Ferrari) - locul patru, mexicanul Sergio Perez, francezul Esteban Ocon (ambii de la Force India), finlandezul Kimi Raikkonen (Ferrari), germanul Nico Hulkenberg (Renault), canadianul Lance Stroll (Williams) si francezul Romain Grosjean (Haas).1. Sebastian Vettel - Ferrari 1412. Lewis Hamilton - Mercedes 1293. Valtteri Bottas - Mercedes 934. Kimi Raikkonen - Ferrari 735. Daniel Ricciardo - Red Bull 676. Max Verstappen - Red Bull 457. Sergio Perez - Force India 448. Esteban Ocon - Force India 279. Carlos Sainz Jr -Toro Rosso 2510. Felipe Massa - Williams 2011. Nico Huelkenberg - Renault 1812. Romain Grosjean - Haas 1013. Kevin Magnussen - Haas 514. Pascal Wehrlein - Sauber 415. Daniil Kvyat - Toro Rosso 416. Lance Stroll - Williams 217. Jolyon Palmer - Renault 018. Marcus Ericsson - Sauber 019. Fernando Alonso - McLaren 020. Antonio Giovinazzi - Sauber 021. Stoffel Vandoorne - McLaren 01. Mercedes 2222. Ferrari 2143. Red Bull - TAG Heuer 1124. Force India - Mercedes 715. Toro Rosso - Renault 296. Williams-Mercedes 227. Renault 188. Haas - Ferrari 159. Sauber - Ferrari 410. McLaren 0Urmatoarea etapa din calendarul Formulei 1 va avea loc in Azerbaidjan, in data de 25 iunie 2017.