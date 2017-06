Biaggi a suferit rani la torace. Italianul era constient si isi putea misca picioarele si bratele in timpul transportului.Max Biaggi, care a concurat pana in 2005 si in MotoGP, este implicat in prezent in Supermoto.Biaggi a castigat titlul mondial la 250 cc in 1994, 1995, 1996 si 1997 si la Superbike in 2010 si 2012.