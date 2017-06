MotoGP: Andrea Dovizioso a castigat Marele Premiu al Italiei

Podiumul a fost completat de spaniolul Maverick Vinales (Yamaha), liderul clasamentului general, si de italianul Danilo Petrucci (Pramac).Gratie succesului de la Mugello, Dovizioso l-a depasit pe Valentino Rossi in clasamentul general si se afla pe locul doi, cu 79 de puncte. Vinales este lider, cu 105 puncte, iar Rossi are 75 de puncte si ocupa locul al treilea.1 Andrea DOVIZIOSO (Ducati Team) 41'32.1262 Maverick VINALES (Movistar Yamaha MotoGP) +1.2813 Danilo PETRUCCI (Pramac Racing) +2.3344 Valentino ROSSI (Movistar Yamaha MotoGP) +3.6855 Alvaro BAUTISTA (Pull&Bear Aspar Team) +5.8026 Marc MARQUEZ (Repsol Honda Team) +5.8857 Johann ZARCO (Monster Yamaha Tech 3) +13.2058 Jorge LORENZO (Ducati Team) +14.3939 Michele PIRRO (Ducati Team) +14.88010 Andrea IANNONE (Team SUZUKI ECSTAR) +15.502 etc.1 Maverick VINALES 105 puncte2 Andrea DOVIZIOSO 793 Valentino ROSSI 754 Marc MARQUEZ 685 Dani PEDROSA 686 Johann ZARCO 647 Jorge LORENZO 468 Danilo PETRUCCI 429 Jonas FOLGER 4110 Cal CRUTCHLOW 40 etc.