Formula 1: Sebastian Vettel a castigat Marele Premiu de la Monaco

Pilotii Mercedes au incheiat cursa pe 4 (Valtteri Bottas), respectiv 7 (Lewis Hamilton).Pentru Vettel, acesta este al treilea succes din actuala stagiune competitonala a Marelui Circ. "E o senzatie unica dupa aceasta victorie, a fost o cursa intensa. Am avut cateva tururi unde s-a facut diferenta, dupa ce am impins totul pana la limita" -1 Sebastian Vettel - Ferrari 129 puncte2 Lewis Hamilton - Mercedes 1043 Valtteri Bottas - Mercedes 754 Kimi Raikkonen - Ferrari 675 Daniel Ricciardo - Red Bull Racing TAG Heuer 526 Max Verstappen - Red Bull Racing TAG Heuer 457 Sergio Perez - Force India Mercedes 348 Carlos Sainz - Toro Rosso 259 Felipe Massa - Williams Mercedes 2010 Esteban Ocon - Force India Mercedes 1911 Nico Hulkenberg - Renault 1412 Romain Grosjean - Haas Ferrari 913 Kevin Magnussen - Haas Ferrari 514 Pascal Wehrlein - Sauber Ferrari 415 Daniil Kvyat - Toro Rosso 416 Jolyon Palmer - Renault 017 Marcus Ericsson - Sauber Ferrari 018 Lance Stroll - Williams Mercedes 019 Fernando Alonso - McLaren Honda 020 Antonio Giovinazzi - Sauber Ferrari 021 Stoffel Vandoorne - McLaren Honda 01 Ferrari 196 puncte2 Mercedes 1793 Red Bull Racing 974 Force India 535 Toro Rosso 296 Williams 207 Renault 148 Haas 149 Sauber 410 McLaren 0.Urmatoarea etapa din calendarul Formulei 1 va avea loc in Canada, in data de 11 iunie 2017.