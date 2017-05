​Formula 1: Kimi Raikkonen, pole-position la Monaco

A fost o zi slaba pentru Lewis Hamiton, britanicul reusind doar al 14-lea timp in calificarile de sambata.Revenit temporar in Marele Circ cu ocazia Grand Prix-ului din Principat (il inlocuieste pe Fernando Alonso), Jenson Button (McLaren Honda) a reusit al noualea timp al zilei, insa va pleca de pe ultimul loc al grilei dupa ce a fost retrogradat 15 pozitii (a schimbat unele componente ale unitatii de propulsie).In urma rezultatelor de sambata, pilotii finlandezi au ajuns la cota 50 de pole-position-uri de-a lungul istoriei Formulei 1.Marele Premiu de la Monaco va avea loc duminica, incepand cu ora 15:00 (ora Romaniei), urmand sa fie in direct pe Digisport si Dolcesport.1. Sebastian Vettel - Ferrari 104 puncte2. Lewis Hamilton - Mercedes 983. Valtteri Bottas - Mercedes 634. Kimi Raikkonen - Ferrari 495. Daniel Ricciardo - Red Bull 376. Max Verstappen - Red Bull 357. Sergio Perez - Force India 348. Esteban Ocon - Force India 199. Felipe Massa - Williams 1810. Carlos Sainz Jr - Toro Rosso 1511. Nico Huelkenberg - Renault 1412. Romain Grosjean - Haas 513. Pascal Wehrlein - Sauber 414. Kevin Magnussen - Haas 415. Daniil Kvyat - Toro Rosso 416. Marcus Ericsson - Sauber 017. Lance Stroll - Williams 018. Fernando Alonso - McLaren 019. Antonio Giovinazzi - Sauber 020. Jolyon Palmer - Renault 021. Stoffel Vandoorne - McLaren 01. Mercedes 161 puncte2. Ferrari 1533. Red Bull - TAG Heuer 724. Force India - Mercedes 535. Toro Rosso - Renault 196. Williams-Mercedes 187. Renault 14 8. Haas - Ferrari 99. Sauber - Ferrari 610. McLaren 0.