Valentino Rossi, ranit intr-un accident de motocross

Accidentul s-a produs in timpul unei reuniuni de motocross la Monavio, in provincia Pesaro e Urbino, in apropiere de Rimini.Rossi, supranumit "Il Dottore" (Doctorul), a suferit "un usor traumatism toracic si abdominal" conform team-ul japonez, care a adaugat ca "nicio fractura nu a fost detectata si niciun traumatism serios nu a fost descoperit", in urma examenelor medicale la care a fost supus."Un nou buletin medical va fi publicat vineri la pranz", a precizat Yamaha in comunicatul sau.In varsta de 38 an, Valentino Rossi are in palmares noua titluri de campion mondial, intre care sapte la clasa-regina MotoGP (fosta 500 cmc).