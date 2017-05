Lumea sporturilor cu motor il omagiaza pe Nicky Hayden. Iannone: "Modest, amuzant, profesionist, puternic. Ne vei lipsi"

Destrozado tras la noticia. Nunca te olvidaremos! / I'm shattered after the news. We will never forget you! #DEPNickyHayden #RIPNickyHayden pic.twitter.com/qF5wNnFM6o ￯ Marc Marquez (@marcmarquez93) 22 May 2017

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g ￯ Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 22 May 2017

Lumea sporturilor cu motor il omagiaza, luni, pe americanul Nicky Hayden, care a incetat din viata la varsta de 36 de ani, dupa ce a suferit un accident teribil in Italia, potrivit news.ro.Piloti din MotoGP, dar si cei de Formula 1 si echipele lor au postat pe retelele de socializare mesaje de condoleante. "Distrus de veste. Nu te vom uita niciodata!", a scris Marc Marquez pe Twitter."Mereu in inima mea, campionule. RIP Nicky", a fost si mesajul lui Dani Pedrosa."Foarte trist. Nu pot sa cred cat de cruda poate fi viata. Condoleante familiei si prietenilor lui Nicky", a notat Jorge Lorenzo."Nu pot sa cred... Cel mai de treaba tip pe care l-am intalnit vreodata in paddock. Te iubesc, Nicky", a scris Aleix Espargaro."Modest, amuzant, profesionist, puternic. Ne vei lipsi, Nicky", este mesajul de pe Twitter al lui Andrea Iannone.Maverick Vinales a scris ca Hayden a fost unul dintre cei mai buni piloti si un bun prieten. "Intotdeauna in inima mea. Rip Nicky Hayden", a adaugat el.Lewis Hamilton a postat un mesaj pe Facebook: "Draga Nicky, ne vei lipsi. Fie ca Domnul sa te tina sus, esti mereu in inimile noastre. Gandurile si rugaciunile mele pentru tine si cei dragi tie".