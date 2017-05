MotoGP: Maverick Vinales, invingator in Marele Premiu al Frantei

Unbelievable scenes in #Moto3! Nearly half the field down in one turn!#FrenchGP pic.twitter.com/OneoWHKfce — MotoGP™ \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7\uD83C\uDFC1 (@MotoGP) 21 mai 2017

Noul lider al campionatului l-a devansat pe francezul Johann Zarco (Yamaha Tech3), aflat la primul podiumul din cariera sa la clasa-regina, in timp ce pe pozitia a treia s-a clasat spaniolul Dani Pedrosa (Honda).La clasa Moto2, victoria a revenit italianului Franco Morbidelli (Kalex), care a obtinut duminica al patrulea sau succes de la debutul sezonului, consolidandu-si asfel pozitia de lider al clasamentului general.Cursa de la clasa Moto3, marcata de cazatura colectiva, in care au fost implicati 12 piloti, intre care si trei aflati in frunte, a revenit spaniolului Joan Mir (Honda), in varsta de 19 ani, aflat la a treia victorie din acest sezon. Pilotul iberic si-a marit avansul in fruntea clasamentului general, in conditiile in care principalii sai rivali au abandonat.Urmatoarea etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, Marele Premiu al Italiei, va avea loc pe circuitul de la Mugello, in data de 4 iunie.1. Maverick Vinales (Spania/Yamaha) 43min. 29sec. 793/10002. Johann Zarco (Franta/Yamaha Tech3) 43min. 32sec. 927/10003. Dani Pedrosa (Spania/Honda) 43min. 37sec. 510/10004. Andrea Dovizioso (Italia/Ducati) 43min. 41sec.016/10005. Cal Crutchlow (Marea Britanie/Honda LCR) 43min. 43sec. 312/1000 etc.1.Maverick Vinales (Spania) - 85 puncte2.Dani Pedrosa (Spania) - 68 puncte3.Valentino Rossi (Italia) - 62 puncte etc.1. Franco Morbidelli (Italia/Kalex) 42 min 17 sec 557/10002. Francesco Bagnaia (Italia/Kalex) la 1.7143. Thomas Luthi (Elvetia/Kalex) la 5.8374. Alex Marquez (Spania/Kalex) la 6.2125. Mattia Pasini (Italia/Kalex) la 13.537 etc.1.Franco Morbidelli (Italia) - 100 puncte2.Thomas Luthi (Elvetia) - 80 puncte3.Alex Marquez (Spania) - 62 puncte etc.1. Joan Mir (Spania/Honda) 27 min 37 sec 830/10002. Aron Canet (Spania/Honda) la 4.2523. Fabio di Giannantonio (Italia/Honda) la 4.3654. Marcos Ramirez (Spania/KTM) la 4.4695. Juanfran Guevara (Spania/KTM) la 4.845 etc.1.Joan Mir (Spania) - 99 puncte2.Romano Fenati (Italia) - 65 puncte3.Aron Canet (Spania) - 63 puncte etc.