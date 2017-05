VIDEO Sebastien Bourdais, ranit grav in timpul calificarilor pentru Cursa de 500 mile de la Indianapolis

Bourdais, care realizase cel mai rapid timp in ultima sesiune de antrenamente libere, desfasurata vineri, a pierdut controlul monopostului sau la o viteza de aproximativ 330 km/h si a lovit aproape frontal zidul de protectie de pe marginea pistei. In urma socului violent, vehiculul s-a rostogolit si a luat foc.Serviciile de interventie au sosit imediat la locul accidentului si au stins rapid incendiul, iar apoi l-au extras pe pilotul francez din vehicul, transportandu-l la spitalul universitar din Indianapolis, unde a fost operat.Bourdais a suferit "multiple fracturi ale bazinului, precum si o fractura la soldul drept", a precizat echipa sa, Dale Coyne Racing intr-un comunicat.Sotia pilotului, Claire Bourdais, a scris intr-un mesaj postat pe Facebook ca interventia chirurgicala "a decurs bine", dar "convalescenta va fi lunga".In varsta de 38 ani, Sebastien Bourdais are in palmares patru titluri de campion in Champ Car. El a concurat si in Formula 1, fara prea mare succes insa, in sezoanele 2008 si 2009, sub culorile echipei Toro Roso.Pilotul francez a reusit sa castige prima etapa a sezonului 2017 din campionatul IndyCar si era considerat unul dintre favoritii Cursei de 500 mile de la Indianapolis, care va avea loc pe 28 mai.