Jenson Button il va inlocui pe Fernando Alonso la Marele Premiu al Principatului Monaco

"Sunt incantat sa revin pentru o cursa in Formula 1 si nu putea fi un loc mai bun pentru aceasta revenire ca Monaco, unde locuiesc acum", a declarat Button, care a castigat in 2009 grand prix-ul din Principat.Button, 37 de ani, si-a anuntat retragerea din Formula 1 la finalul sezonului trecut. El a ramas insa in stransa legatura cu echipa de la Woking, fiind ambasador McLaren. El are un contract cu McLaren pentru a inlocui pilotii titulari, in caz de nevoie. De asemenea, echipa britanica poate apela la el pentru sezonul 2018.Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, renunta la volanul monopostului McLaren-Honda in cel mai important Grand Prix al anului, Marele Premiu al Principatului Monaco, pentru a lua startul in cursa IndyCar de 500 de mile de la Indianopolis.Alonso va concura in SUA pentru echipa Andretti Autosport. Aceasta si McLaren au un numitor comun, furnizorul de motoare, Honda. Monopostul pe care il va pilotul spaniolul in varsta de 35 de ani va fi vopsit in culorile McLaren.Fernando Alonso si-a explicat decizia prin faptul ca isi doreste sa castige in cariera "Tripla Coroana" - cursele de la Monte Carlo, Indianapolis si Le Mans. El s-a impus deja de doua ori pe strazile din Principat, in 2006 si 2007.Doar un pilot a mai reusit pana in prezent sa se impuna la Monaco, in Indy500 si la Le Mans, Graham Hill, in anii 60.Fernando Alonso are o prezenta neintrerupta in F1 din 2001. El a luat startul de 275 de ori in Marele Circ, castigand 32 de curse. Inceputul acestui sezon este insa dezamagitor pentru pilotul din Oviedo. In primele doua etape el nu a reusit sa treaca linia de sosire din cauza problemelor de fiabilitate ale masinii McLaren-Honda.Alonso va debuta in IndyCar la 28 mai, in aceeasi zi in care are loc MP a Principatului Monaco. El va reveni in Formula 1, la 11 iunie, la Montreal, cu ocazia Marelui Premiu al Canadei.