Formula 1: Din 2018, Marele Premiu al Malaeziei nu se va mai disputa

La Sepang, prima cursa a avut loc in anul 1999, iar ultima va avea loc in octombrie 2017. Cum vanzarile de bilete si numarul de turisti au scazut in ultimii ani, eforturile financiare pentru a organiza acest Grand Prix au devenit din ce in ce mai mari, informeaza News.ro.Petronas, firma petroliera de stat partenera a Marelui Premiu al Malaysiei, s-a confruntat cu dificultati economice, dupa scaderea accentuata a pretului titeiului din ultimii ani. Najib Razak a precizat ca Petronas va continua sa sponsorize echipa Mercedes, campioana en-titre din Marele Circ.Pe circuitul de la "Sepang" vor mai avea loc curse de MotoGP cel putin pana in 2021, an in care se incheie actualul contract.