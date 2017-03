Politia italiana a dejucat un plan ce viza furtul sicriului cu ramasitele pamantesti ale lui Enzo Ferrari

Grupul mafiot, cu activitati in traficul de droguri si contrabanda, intentiona sa fure sicriul din cimitirul San Cataldo din Modena pentru a cere apoi o rascumparare familiei sau a companiei Ferrari.La actiunea autoritatilor au participat peste 300 de politisti si jandarmi. Grupul avea baza in Sardinia, dar o parte dintre membri erau din Emilia, Lombardia, Veneto si Toscana.Enzo Ferrari a decedat in 1988, la varsta de 90 de ani si a fost inmormantat intr-un cavou suprateran la Modena, in apropiere de Maranello, unde se afla sediul companiei.