Formula 1: Sebastian Vettel a castigat Marele Premiu al Australiei; Lewis Hamilton si Valtteri Bottas, pe podium

Victoria lui Sebastian Vettel o aduce pe Ferrari in fruntea clasamentului general al pilotilor pentru prima oara dupa 1625 de zile. Scuderia italiana nu s-a mai aflat in aceasta pozitie de dinaintea Marelui Premiu al Coreei de Sud, din 2012.In puncte au mai terminat: finlandezul Kimi Raikkonen (Ferrari - locul 4), olandezul Max Verstappen (Red Bull - locul 5), brazilianul Felipe Massa (Williams -locul 6), mexicanul Sergio Perez (Force India - locul 7), spaniolul Carlos Sainz jr. (Toro Rosso - locul 8), rusul Danil Kviat (Toro Rosso - locul 9) si francezul Esteban Ocon (Force India - locul 10).Cel mai rapid tur al Marelui Premiu din Australia: Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1:26.711 (in turul 53).*sursa foto:Twitter/ Formula 11. Sebastian Vettel (Germania) Ferrari 252. Lewis Hamilton (Marea Britanie) Mercedes 183. Valtteri Bottas (Finlanda) Mercedes 154. Kimi Raikkonen (Finlanda) Ferrari 125. Max Verstappen (Olanda) Red Bull 106. Felipe Massa (Brazilia) Williams 87. Sergio Perez (Mexic) Force India 68. Carlos Sainz Jr (Spania) Toro Rosso 49. Daniil Kvyat (Rusia) Toro Rosso 210. Esteban Ocon (Franta) Force India 111. Nico Huelkenberg (Germania) Renault 012. Antonio Giovinazzi (Italia) Sauber 013. Stoffel Vandoorne (Belgia) McLaren 014. Fernando Alonso (Spania) McLaren 01. Ferrari 37 puncte2. Mercedes 333. Red Bull - TAG Heuer 104. Williams-Mercedes 85. Force India - Mercedes 76. Toro Rosso - Renault 67. Renault 08. Sauber - Ferrari 09. McLaren 010. Haas - FerrariMarele Premiu al Chinei, urmatoarea cursa din calendarul Formulei 1, va avea loc la 9 aprilie, la Shanghai.