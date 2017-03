MP al Australiei: Lewis Hamilton a batut recordul stabilit in 2004 de Michael Schumacher

Dupa ce a dominat prima sesiune, desfasurata vineri dimineata, Hamilton a reusit in cursul dupa-amiezii sa devina primul pilot care coboara sub un minut si 24 de secunde pe un tur de pista (5,303 km) la Melbourne, fiind inregistrat cu timpul deBritanicul a doborat, cu aceasta ocazie, recordul stabilit in anul 2004 de septuplul campion mondial Michael Schumacher, la bordul unui monopost Ferrari (1min.24sec.125/1000).Antrenamente libere 3: 05:00Calificari: 08:00Cursa: 08:00Aici poti citi oa noului sezon din Formula 1.Cursele din sezonul 2017 pot fi urmarite in direct pe Digisport si Dolcesport.