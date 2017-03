PREZENTARE Debuteaza un nou sezon din Formula 1 - Australia, primul Grand Prix din 2017

* In Romania, cursele vor fi in direct pe Digisport si Dolcesport.Mark Thompson/ Getty ImagesAntrenamente libere 1: 03:00 (ora Romaniei)Antrenamente libere 2: 07:00Antrenamente libere 3: 05:00Calificari: 08:00Cursa: 08:00Primul Grand Prix organizat: 1996Numarul tururilor: 58Lungimea circuitului: 5.303 kmDistanta totala: 307.574 kmRecord pe tura: 1:24.125 - Michael Schumacher, in 2004.1 Nico Rosberg (Mercedes)2 Lewis Hamilton (Mercedes)3 Sebastian Vettel (Ferrari)Daniel Ricciardo (RedBull) - 1:28.997 (in turul 49)Lewis Hamilton (Mercedes)* Click pe Watch on Youtube pentru a vedea imaginile- Sebastian Vettel (5 - numarul de pe monopost), Kimi Raikkonen (7)- Sergio Perez (11), Estaban Ocon (31)- Romain Grosjean (8), Kevin Magnussen (20)- Stoffel Vandoorne (2), Fernando Alonso (14)- Lewis Hamilton (44), Valtteri Bottas (77)- Daniel Ricciardo (3), Max Verstappen (33)- Nico Hulkenberg (27), Jolyon Palmer (30)- Marcus Ericsson (9), Pascal Wehrlein (94)- Daniil Kvyat (26), Carlos Sainz Jr (55)- Lance Stroll (18), Felipe Massa (19).Nume intreg: Mercedes AMG Petronas F1 TeamSediu: Brackley, Marea BritanieSeful echipei: Toto WolffSef departament tehnic: James AllisonŞasiu: F1 W08 EQ Power+Motor: MercedesPrimul sezon in Formula 1: 1970Titluri mondiale: 3Grand Prix-uri castigate: 55Pole-position: 65Nume intreg: Red Bull RacingSediu: Milton Keynes, Marea BritanieSeful echipei: Christian HornerSef departament tehnic: Adrian NeweyŞasiu: RB13Motor: RenaultDebut in Formula 1: 1997Titluri mondiale: 4Grand Prix-uri castigate: 52Pole-position: 58Nume intreg: Scuderia FerrariSediu: Maranello, ItaliaSeful echipei: Maurizio ArrivabeneSef departament tehnic: Mattia BinottoŞasiu: SF70HMotor: FerrariDebut in Formula 1: 1950Titluri mondiale: 16Grand Prix-uri castigate: 225Pole-position: 201Nume intreg: Sahara Force India F1 TeamSediu: Silverstone, Marea BritanieSeful echipei: Vijay MallyaSef departament tehnic: Andrew GreenŞasiu: VJM10Motor: MercedesDebut in Formula 1: 1991Titluri mondiale: 0Grand Prix-uri castigate: 0 (un loc 2)Pole-position: 1Nume intreg: Williams Martini RacingSediu: Grove, Marea BritanieSeful echipei: Frank WilliamsSef departament tehnic: Paddy LoweŞasiu: FW40Motor: MercedesDebut in Formula 1: 1978Titluri mondiale: 9Grand Prix-uri castigate: 114Pole-position: 128Nume intreg: McLaren Honda Formula 1 TeamSediu: Woking, Marea BritanieSeful echipei: Eric BoullierSef departament tehnic: Tim GossŞasiu: MCL32Motor: HondaDebut in Formula 1: 1966Titluri mondiale: 8Grand Prix-uri castigate: 182Pole-position: 155Nume intreg: Scuderia Toro RossoSediu: Faenza, ItaliaSeful echipei: Franz TostSef departament tehnic: James KeyŞasiu: STR12Motor: RenaultDebut in Formula 1: 1985Titluri mondiale: 0Grand Prix-uri castigate: 1Pole-position: 1Nume intreg: Haas F1 TeamSediu: Kannapolis, SUASeful echipei: Guenther SteinerSef departament tehnic: Rob TaylorŞasiu: VF-17Motor: FerrariDebut in Formula 1: 2016Titluri mondiale: 0Grand Prix-uri castigat: 0 (locul 5 de cinci ori)Pole-position: 0Nume intreg: Renault Sport Formula One TeamSediu: Enstone, Marea BritanieSef echipa: Cyril AbiteboulSef departament tehnic: Bob BellŞasiu: R.S.17Motor: RenaultDebut in Formula 1: 1986Titluri mondiale: 2Grand Prix-uri castigate: 20Pole-position: 20Nume complet: Sauber F1 TeamSediu: Hinwil, ElvetiaSeful echipei: Monisha KaltenbornSef departament tehnic: Eric GandelinŞasiu: C36Motor: FerrariDebut in Formula 1: 1993Titluri mondiale: 0Grand Prix-uri castigate: 1Pole-position: 1Australia - "Melbourne Grand Prix Circuit" - 26 martieChina - "Shanghai International Circuit" - 9 aprilieBahrain - "Bahrain International Circuit, Sakhir" - 16 aprilieRusia - "Sochi Autodrom" - 30 aprilieSpania - "Circuit de Barcelona" - 14 maiMonaco - "Circuit de Monaco, Monte Carlo" - 28 maiCanada - "Circuit Gilles Villeneuve" - 11 iunieAzerbaijan - "Baku Circuit" - 25 iunieAustria - "RedBull Ring" - 9 iulieMarea Britanie - "Silverstone Circuit" - 16 iulieUngaria - "Hungaroring" - 30 iulieBelgia - "Circuit de Spa-Francorchamps" - 27 augustItalia - "Monza" - 3 septembrieSingapore - "Marin Bay" - 17 septembrieMalaezia - "Sepang" - 1 octombrieJaponia - "Suzuka" - 8 octombrieUSA - "Circuit of the Americas, Austin" - 22 octombrieMexic - "Autodromo Hermanos Rodriguez" - 29 octombrieBrazilia - "Autodromo Jose Carlos Pace" - 12 noiembrieAdu Dhabi - "Yas Marina Circuit" - 26 noiembrie.