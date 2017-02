FOTO VIDEO Formula 1: Ferrari si McLaren au prezentat noile monoposturi - Vor sa opreasca monopolul Mercedes

Noul monopost al italienilor ne prezinta o aripa in forma de "T", aflata deasupra carcasei pentru motor. Aceasta "gaselnita" este identica cu cea pe care o au deja cei de la Mercedes.Italienii au fost a sasea echipa din Marele Circ care si-a dezvaluit noul monopost. Prezentarea a avut loc online, de la Fiorano.La fel ca si in 2016, Scuderia se va baza pe pilotii Sebastian Vettel si Kimi Raikkonen.McLaren a prezentat, vineri, la sediul sau din Woking (Marea Britanie), noul monopost pentru sezonul 2017 din Formula 1. Fata de ultimele sezoane, britanicii au portocaliul drept culoare dominanta, situatie pe care am mai putut sa o intalnim intre 1984 si 1991, atunci cand piloti erau, printre altii, Niki Lauda, Alain Prost si Ayrton Senna.Modelul se numeste "MCL32" si se doreste a fi un monopost care sa conteze in lupta pentru victoriile din Grand Prix-uri.Pilotii celor de la McLaren Honda vor fi Fernando Alonso si Stoffel Vandoorne (il inlocuieste pe Jenson Button).