Pentru Mercedes vor pilot in acest an Lewis Hamilton si Valtteri Bottas (l-a inlocuit pe Nico Rosberg, campionul mondial en-titre, restras din sportul de performanta).Mercedes este campioana ultimelor trei sezoane din Marele Circ. Nou monopost poarta numele "W08".Noua stagiune din Formula 1 va debuta pe 20 martie 2017, in Australia.