Moto: Britanicul Sam Sunderland a castigat Raliul Dakar 2017; Emanuel Gyenes a terminat pe locul 17

In clasamentul final, Sunderland a fost urmat de austriacul Matthias Walkner (KTM), la 32 de minute, si de spaniolul Gerard Farres Guell (KTM), la 35 min 40 sec.Gyenes a terminat pe locul 17, la 03 h 48 min 36 sec de invingator (penalizare de o ora), iar Marcel Butuza (KTM) a incheiat pe 71, la 16 h 07 min 10 sec de primul loc.Sunderland, primul britanic care se impune la moto, mai participase de doua ori la Raliul Dakar, in 2012 si 2014, dar de fiecare data abandonase. El ii succede in palmares australianului Toby Price, care a abandonat acum in etapa a patra, din cauza unei rani.Pentru constructorul austriac KTM a fost al 16-ea succes consecutiv la Dakar.In ultima etapa, a 12-a, desfasurata pe 64 km cronometrati, intre Rio Cuarto si Buenos Aires, s-a impus francezul Adrien van Beveren (Yamaha), in 30 min 29 sec, urmat de Farres Guell, acelasi timp cu invingatorul, si un alt spaniol, Joan Barreda Bort (Honda), la 18 sec.Gyenes a fost al 19-lea, la 04 min 51 sec de castigator, iar Marcel Butuza s-a clasat pe 59, la 13 min 19 sec de primul loc.Emanuel Gyenes, la zece ani de la prima sa participare in Raliul Dakar, a obtinut un loc mai slab decat anul trecut, cand a incheiat pe locul 14 la general.La clasa auto, Raliul Dakar a fost castigat de francezul Stephan Peterhansel (Peugeot), care a reusit a 13-a victorie din cariera in aceasta competitie (sase la moto si sapte la auto). Peterhansel a fost urmat de alti doi francezi de la Peugeot, Sebastien Loeb si Cyril Despres.