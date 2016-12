Formula 1: Bottas a vizitat uzina echipei Mercedes, sustinand speculatiile ca va fi inlocuitorul lui Rosberg

Pilotul Valtteri Bottas a vizitat uzina si sediul echipei de Formula 1 Mercedes de la Brackley (Marea Britanie), alimentand informatiile ca finlandezul este "cel ales" sa-l inlocuiasca pe campionul mondial Nico Rosberg, retras recent din activitate, au spus surse apropiate constructorului german pentru motorosport.com, citat de News.ro.





Vizita a avut loc inainte de Craciun si a avut drept scopt o testare a cockpit-ului monopostului Mercedes pentru gasirea pozitiei ideale de pilotaj. De asemenea, Bottas a avut o intalnire cu inginerii cu care va lucra sezonul viitor.





Mercedes cauta un pilot care sa il inlocuiasca pe germanul Nico Rosberg, retras din activitate la cinci zile dupa ce a devenit campion mondial in sezonul 2016.





Valtteri Bottas, 27 de ani, un pilot rapid, dar echilibrat in acelasi timp, care comite putine erori, este considerat candidatul ideal pentru volanul uneia dintre "sagetile argintii". Echipa campioana mondiala a precizat ca nu va da publcitatii numele celui care il va inlocui pe Rosberg in acest an. Un anunt cu privire la viitorul coleg al lui Lewis Hamilton este asteptat in primele zile ale anului 2017.





Zvonurile privind trecerea lui Bottas de la Williams la Mercedes au capatat consistenta dupa ce publicatia braziliana Grande Premio a scris de curand ca pilotul Felipe Massa ar fi renuntat la retragerea din activitatea sportiva si ar fi acceptat un nou contract valabil pentru sezonul 2017 cu echipa lui Frank Williams.