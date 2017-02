Utile: Alimentele care iti ataca ficatul asa cum o face alcoolul; Confundate cu alunitele, excrescentele pielii pot trada afectiuni grave; Cele mai eficiente solutii pentru a combate colesterolul "rau"

"Fructoza este greu de asimiliat si poate afecta ficatul. Zaharul in exces este la fel de periculos ca si alcoolul. Pentru a evita astfel de probleme este bine sa scoatem din alimentatie dulciurile, produsele de patiserie, dar si bauturile carbogazoase", a spus medicul Alexandru Boboc. Alimentele care sunt daunatoare pentru organism: -Untul, untura, smantana, sosurile cremoase, maioneza sunt bogate in calorii si sunt periculoase pentru ficat., potrivit Adevarul. Nautul este o sursa excelenta de fibre, vitamine B6 si B9, vitamina A, acid folic, mangan, proteine si minerale precum: fier, fosfor, potasiu, clor, sodiu, siliciu, calciu, magneziu, cupru si zinc. Planta mai contine proteine (24%), lipide, glucide, substante azotate, amidon.Consumul de naut reduce nivelul colesterolului negativ, de tip LDL, din sange si al trigliceridelor, prevenind astfel si afectiunile cardiovasculare, potrivit doctorulzilei.ro. In cazul ruperii este indicat ca pacientul sa se prezinte la un consult dermatologic, intrucat exista riscul sa fie un nev displazic sau un melanom, doar dermatologul putand face distinctia corecta intre acestea. De asemenea, aparitia brusca a unui numar mare de keratoze seboreice sau cresterea rapida in dimensiuni a celor deja existente poate fi un semnal de alarma pentru alte afectiuni mai grave: cancer de stomac, colon sau san, limfoam sau leucemie, potrivit Gandul. Cele zece minute pe care le castigi apasand butonul de snooze pot parea cele mai dulci din viata ta, dar expertii sunt de parere ca esti pe cale sa comiti o greseala care iti va ruina starea de prospetime pentru intreaga zi. Principala problema este legata de faptul ca, alegand sa adormi la loc, vei incepe un nou ciclu de somn, pe care il intrerupi insa inainte de a-l termina, ceea ce te va face sa te simti obosita, lipsita de aplomb pentru restul zilei, potrivit DivaHair.ro. Nu exista nicio dovada solida care sa demonstreze o legatura intre aparitia cancerului si utilizarea telefonului. Partea proasta este ca lucrurile nu sunt niciodata atat de simple. In primul rand, undele radio sunt intr-adevar un o forma de radiatie, dar ele sunt relativ unde de frecventa joasa. In schimb, frecventa ridicata, undele ridicate de energie (precum razele-X), pot afecta ADN-ul, lucru pe care undele de frecventa joasa nu il pot face, potrivit Playtech 1). Uita de alimentele bogate in colesterol, glucide rafinate si acizi grasi trans Acestea sunt cele mai importante surse de colesterol "rau", asa ca, cel putin pentru un timp, incearca sa le elimini complet din dieta. Cateva exemple de alimente care contin colesterol sunt lactatele nedegrasate, organele de animale (rinichii si ficatul, in special), galbenusul de ou, untul etc. In ceea ce priveste glucidele rafinate, tine-te departe de zahar, faina alba, asadar si de produsele de patiserie sau prajituri. Acizii grasi trans sunt printre cei mai nocivi, si nu doar pentru colesterolul "rau", scrie Adevarul.