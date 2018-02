VIDEO Benevento - Napoli 0-2/ A saptea victorie consecutiva in Serie A pentru napoletani

Napoli a avut nevoie de 20 de minute pentru a deschide scorul in partida cu ultima clasata din Serie A. Belgianul Dries a marcat superb, cu un lob peste portarul advers, ajungand la 14 goluri in actuala editie a campionatului din Italia. Scorul final a fost stabilit de Marek Hamsik (47'), care inscris din cativa metri, dupa o pasa perfecta a lui Callejon.





Alin Tosca (Benevento) si Vlad Chiriches (Napoli) au fost rezerve.









S-au disputat in etapa a XXIII-a din Serie A:





Sambata





Sampdoria - Torino FC 1-1

Au marcat: Torreira (11')/ Acquah (25').



Inter Milano - Crotone 1-1

Au marcat: Eder (23')/ Barberis (60').

Mijlocasul Adrian Stoian a fost rezerva la Crotone, fiind introdus pe teren in minutul 77.





Duminica



Hellas Verona - AS Roma 0-1

A marcat: Under (1').

Portarul Bogdan Lobont a fost rezerva la AS Roma.



Juventus Torino - Sassuolo 7-0

Au marcat: Alex Sandro (9'), Khedira (24', 27'), Pjanic (38'), Higuain (63', 74', 83').



Udinese - AC Milan 1-1

Au marcat: Gianluigi Donnarumma (76' - autogol)/ Suso (9').



Bologna - Fiorentina 1-2

Au marcat: Pulgar (44')/ Veretout (41').



Atalanta Bergamo - Chievo Verona 1-0

A marcat: Mancini (72').



Cagliari - SPAL 2-0

Au marcat: Cigarini (34'), Sau (78').



Benevento - SSC Napoli 0-2

Au marcat: Mertens (20'), Hamsik (47').



Luni este programat ultimul meci al etapei, Lazio Roma - Genoa.



Clasament:





1. Napoli 60 puncte

2. Juventus 59

3. Lazio 46

4. Inter 45

5. AS Roma 44

6. Sampdoria 38 etc.