​VIDEO AS Monaco - Lyon 3-2/ Gazdele au revenit de la 0-2

AS Monaco, victorie cu Lyon

Olimpique Lyon a condus cu 2-0 in disputa de pe terenul celor de la AS Monaco, contand pentru etapa a XXIV-a din Ligue 1, insa gazdele au revenit si si-au trecut in cont toate cele trei puncte. Golul victoriei a fost inscris de Rony Lopez, cu doua minute inainte de finalul timpului regulamentar.





Pentru invingatori au marcat Keita 31', Falcao 36' si Rony Lopes 88', in timp ce Diaz 12' si Traore au punctat pentru oaspeti.





Campioana Frantei a reusit sa se impuna, desi a evoluat in inferioritate numerica pe toata durata reprizei secunde. In minutul 44', Keita a primit al doilea cartonas galben in doar patru minute si a fost eliminat.





In urma acestui succes, AS Monaco a acumulat 50 de puncte si a urcat pe locul trei in clasament, aflandu-se la doar un punct distanta de Marseille, ocupanta locului doi. Lyon se gaseste pe pozitia a patra, cu 48 de puncte.









AS Monaco - Lyon 3-2

Caen - Nantes 3-2

Rennes - Guingamp 0-1



Clasament:





1. PSG 62 puncte

2. Marseille 51

3. AS Monaco 50

4. Lyon 48

5. Nantes 37

6. Montpellier 34 etc.