​VIDEO Meci spectacol pe "Velodrome": Marseille - Metz 6-3

Pentru Marseille au marcat Sanson (6'), Florian Thauvin (8', 44', 56'), Germain (49') si Mitroglou (75'), in timp ce pentru Metz au punctat Mollet (73', 84') si Niane (90').Lille-PSG, Amiens-Saint-Etienne, Montpellier-Angers, Nice-Toulouse si Strasbourg-Bordeaux se vor disputa in cursul zilei de sambata, iar meciurile Rennes-Guingamp, Caen-Nantes si Monaco-Lyon sunt programate duminica.Confruntarea Troyes-Dijon va avea loc pe 20 februarie.1 PSG 59 puncte2 Marseille 51 (+1 meci)3 Lyon 484 Monaco 475 Nantes 37 etc.