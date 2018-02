VIDEO Arbitrul Tony Chapron, suspendat trei luni dupa ce a lovit cu piciorul un jucator de la Nantes

Arbitrul Tony Chapron, aflat in centrul unui scandal dupa ce a lovit cu piciorul pe fundasul Diego Carlos (Nantes), pe 14 ianuarie, la meciul Nantes - PSG (0-1), din prima liga a Frantei, a primit o suspendare de trei luni, la care se vor adauga alte trei luni in caz de recidiva, a anuntat, joi seara, Liga Franceza de Fotbal (LFP), informeaza Agerpres, care citeaza AFP.







Inaintea verdictului, arbitrul de 45 de ani a fost audiat timp de aproape doua ore de Comisia de Disciplina a forului mentionat, pentru a explica gestul sau, care a tinut capul de afis al presei sportive europene si a facut valuri in retelele de socializare.



''Dezbaterile s-au desfasurat cu calm, in contrast cu linsajul mediatic. Domnul Chapron a confirmat versiunea oferita pana acum, adica un reflex gresit'', a explicat avocatul arbitrului, Samuel Chevret.



In ultimele secunde ale meciului dintre Nantes si PSG (0-1), din etapa a 20-a a campionatului Frantei, Chapron s-a intersectat cu jucatorul Diego Carlos, de la Nantes, care l-a facut sa cada in urma ciocnirii celor doi. Aflat la pamant, Chapron l-a lovit cu piciorul pe jucator, crezand ca acesta l-a impins intentionat, si apoi i-a aratat al doilea cartonas galben, sinonim cu eliminarea.



Chapron si-a cerut ulterior scuze jucatorului si a evocat un ''gest neindemanatic'' si ''nepotrivit'', cartonasul rosu fiind anulat de Comisia de disciplina a Federatiei franceze.



A existat un precedent, in 2015, cand arbitrul alsacian Philippe Kalt a fost privat de finala Cupei Ligii, la care fusese delegat, dupa ce a impins violent cu cotul un jucator de la Lens, Adamo Coulibaly. Arbitrul a revenit pe teren pentru ultimele trei etape ale sezonului.





Vezi aici momentul in care Chapron il loveste pe Diego Carlos: