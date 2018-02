Europa League, 16-imi: Lazio a anuntat lotul pentru dubla cu FCSB - Milinkovic-Savic, Ciro Immobile si Stefan Radu, pe lista lui Inzaghi

Partida tur va avea loc la Bucuresti, pe Arena Nationala, la 15 februrie, in timp ce returul se va disputa pe Olimpico, la Roma, in 22 februarie.



Lotul echipei Lazio:





Portari: Thomas Strakosha, Guido Guerrieri



Fundasi: Dusan Basta, Quissanga Bastos, Martin Caceres, Stefan de Vrij, Jordan Lukaku, Adam Marusic, Gabarron Gil Patric, Stefan Radu, Luiz Felipe Ramos, Fortuna Dos Santos Wallace



Mijlocasi: Luca Crecco, Davide Di Gennaro, Lucas Leiva, Senad Lulic, Luis Alberto, Sergej Milinkovic-Savic, Alessandro Murgia, Marco Parolo



Atacanti: Felipe Caicedo, Felipe Anderson, Ciro Immobile, Luis Nani



Pe lista B se afla Armini, Cirillo, Miceli, Petricca, Rezzi si Spurio.





Cei mai valorosi jucatori ai lui Lazio, potrivit Transfermarkt: Sergej Milinkovic-Savic (cotat la 55 milioane de euro), Ciro Immobile (35 mil. de euro), Stefan de Vrij (35 mil.de euro), Felipe Anderson (25 mil. de euro), Luis Alberto (15 mil. de euro).





Italianul Ciro Immobile este golgheterul echipei, cu 26 de reusite in acest sezon (20 de goluri in Serie A, doua in Europa League, doua in Cupa Italiei si doua in SuperCupa Italiei).





Lazio este una din echipele in forma din Serie A, cu sanse reale de a evolua in sezonul viitor in Champions League. Echipa pregatita de Simone Inzaghi ocupa pozitia a treia in clasament, cu 46 de puncte, dupa 22 de partide disputate. Lazio are urmatoarea linie de clasament: 14 victorii, 4 remize si 4 infrangeri. Romanii se pot lauda cu cel mai bun atac din Serie A, reusind 57 de goluri. Pana acum, adversara ros-albastrilor a incasat 27 de goluri.





Infiintata in 1900, Lazio a castigat de doua ori Serie A (1974 si 2000), de sase ori Cupa Italiei (1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013) si de patru ori SuperCupa Italiei (sezoanele 1998/1999, 2000/2001, 2009/2010, 2017/2018). Pe plan international, echipa a castigat Cupa Cupelor si Supercupa Europei in 1999 si a jucat finala Cupei UEFA in 1998.