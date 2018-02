​VIDEO Barcelona - Valencia 1-0/ Luis Suarez a decis invingatoarea in prima mansa a semifinalelor Cupei Spaniei

Rezumatul partidei Barcelona vs Valencia.



Unicul gol al partidei a fost inscris de Luis Suarez, dupa o centrare perfecta a lui Messi, in minutul 67.





Partida retur se va disputa la 8 februarie, pe "Mestalla", de la ora 22.30.





Barcelona este neinvinsa de cinci ani pe Camp Nou in Cupa Spaniei, de la semifinalele din 2013 (1-3 cu Real Madrid). De atunci, FC Barcelona a obtinut 19 victorii si o remiza (1-1 cu Atletico Madrid, in semifinalele editiei trecute a competitiei).





Barcelona a castigat ultimele trei editii ale Cupei Spaniei, ultima dupa ce a invins-o pe Deportivo Alaves, scor 3-1. Catalanii au in palmares 29 de Cupe ale Spaniei, un record. Daca se va califica si in acest an in ultimul act al competitiei, echipa de pe Camp Nou va bifa a cincea finala consecutiva in Cupa Spaniei.







In cealalta semifinala, disputata miercuri, Leganes si FC Sevilla au incheiat la egalitate, scor 1-1. Returul este programat la 7 februarie, la Sevilla.