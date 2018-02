​VIDEO Florin Nita, despartire emotionanta de FCSB - Portarul va evolua la Sparta Praga

"FC Steaua Bucuresti anunta ca a ajuns la un acord cu AC Sparta Praha pentru transferul definitiv al lui Florin Nita.

Astfel, dupa patru ani si jumatate petrecuti la echipa noastra, portarul in varsta de 30 de ani va avea parte de prima sa experienta in strainatate, chiar la unul dintre fostii adversari ai Stelei din preliminariile UEFA Champions League.





Despartirea de colegii sai a fost una foarte emotionanta pentru goalkeeperul numarul 1 al Stelei din ultimele trei sezoane. Acesta a parasit miercuri cantonamentul ros-albastrilor din Spania cu directia Praga, acolo unde a semnat, seara tarziu, contractul cu noua sa echipa.





Clubul nostru ii multumeste lui Florin pentru contributia extraordinara avuta la obtinerea a 2 titluri, 2 Cupe ale Ligii, o Cupa a Romaniei si o Super Cupa a Romaniei in perioada in care a fost legitimat la clubul nostru si ii doreste sa aiba mult succes in noua sa aventura!", se arata pe pagina de facebook a celor de la FCSB.





Florin Nita a fost adus de la Concordia Chiajna la FCSB in anul 2013. De atunci, Nita a evoluat in 117 partide pentru ros-albastri, a incasat 107 goluri si a bifat 45 de meciuri fara sa primeasca gol. Alaturi de FCSB, Nita a castigat doua titluri de campion, doua Cupe ale Ligii, o Cupa a Romaniei si o SuperCupa a Romaniei.





FCSB va incasa doua milioane de euro pentru transferul lui Nita si un bonus de 500.000 de euro daca cehii se califica in Champions League.





Nita si-a facut debutul in nationala Romaniei in luna noiembrie a anului trecut, cand a fost introdus pe teren in minutul 71 al amicalului cu Turcia, castigat de tricolori cu 2-0.





Martin Dubravka, titularul postului de portar al echipei Sparta Praga, a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Newcastle, club din Premier League.







Nita este al treilea roman din lotul formatiei Sparta Praga, dupa Nicusor Stanciu si Bogdan Vatajelu.







Florin Nita, in lacrimi la despartirea de FCSB: