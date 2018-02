VIDEO AS Monaco, in finala Cupei Ligii Frantei (2-0 cu Montpellier) - Trupa lui Leonardo Jardim se va lupta pentru trofeu cu PSG

AS Monaco, in finala Cupei Ligii Frantei

AS Monaco nu a fost nevoita sa depuna prea mult efort pentru a-si asigura calificarea in ultimul act al al Cupei Ligii Frantei. Radamel Falcao a fost din nou decisiv pentru monegasci, columbianul stabilind scorul final al meciului inca din prima repriza, gratie unei "duble". Formatia pregatita de Leonardo Jardim va da piept pentru al doilea an consecutiv cu PSG in lupta pentru castigarea Cupei Ligii Frantei.





Falcao (golgheterul monegascilor in Ligue 1 - 16 goluri) a facut diferenta in partida de pe "Stade Louis II", cu o "dubla" reusita in prima repriza (15' si 30').







AS Monaco si PSG vor reedita pe 31 martie finala editiei de anul trecut a Cupei Ligii Frantei. Parizienii s-au impus atunci cu 4-1, castigand trofeul pentru a saptea oara in istorie. Confruntarea dintre cele doua echipe va avea loc pe stadionul Matmut-Atlantique din Bordeaux.







In semifinale, PSG a trecut de Rennes, scor 3-2.



Paris Saint-Germain a cucerit de sapte ori Cupa Ligii Frantei: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2007/2008, 1997/1998 si 1994/1995. AS Monaco are in palmares un singur trofeu in Cupa Ligii, in sezonul 2002/2003.