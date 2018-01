Pierre-Emerick Aubameyang, noul jucator al lui Arsenal Londra

Este transferul cel mai costisitor facut de formatia londoneza in intreaga istorie.Ecuatia ii mai implica pe doi jucatori: Arsenal il cedeaza la Chelsea pe Olivier Girdoud, in timp ce belgianul Michy Batshuayi (Chelsea) va ajunge la Dortmund.In varsta de 28 de ani, Aubameyang a mai jucat de-a lungul timpului la Dijon, Lille, AS Monaco, Saint-Etienne si AC Milan. La Dortmund, atacantul a reusit 141 de goluri in 203 partide.Desi s-a nascut in Franta, jucatorul evolueaza pentru nationala statului Gabon (23 de goluri in 56 de selectii).