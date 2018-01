Unicul gol al partidei a fost marcat de Zapata, in minutul 80.Gazdele au beneficiat de o lovitura de la 11 metri, insa aceasta a fost ratata de Florenzi (39').1 Napoli 57 puncte2 Juventus 563 Lazio 464 Inter 445 AS Roma 416 Sampdoria 377 AC Milan 34 etc.