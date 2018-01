VIDEO Barcelona - Alaves 2-1/ Cu forcepsul - Victorie chinuita a catalanilor

Condusi cu 1-0 dupa reusita lui John Guidetti (23'), catalanii au reusit sa egaleze in minutul 72, prin Luis Suarez.Victoria a venit tarziu, in minutul 84, dupa ce Messi a transformat perfect o lovitura libera de la aproximativ 21 de metri.Oaspetii i-au cerut indelung socoteala centralului pentru un posibil penalti neacordat: un hent comis de Umtiti in minutul 87 - sutul lui Munir l-a lovit in mana pe fundasul francez.La partida de pe "Camp Nou" au asistat 62.369 de spectatori.Leganes - Espanyol 3-2Atletico Madrid - Las Palmas 3-0Sevilla - Getafe 1-1Barcelona - Alaves 2-11 FC Barcelona 57 puncte2 Atletico Madrid 463 Valencia 404 Real Madrid 38 (-1 meci)5 Villarreal 376 Sevilla 33 etc.