VIDEO AC Milan - Lazio 2-1/ Oaspetii, la prima infrangere dupa opt partide

Lazio Roma, adversara celor de la FCSB in 16-imile Europa League, a fost invinsa de AC Milan, scor 2-1, in derbiul etapei cu numarul XXII din Serie A. Formatia pregatita de Simone Inzaghi era neinvinsa de opt partide (in toate competitiile).





AC Milan s-a impus pe "San Siro" gratie golurilor reusite de Cutrone (15') si Bonaventura (44'). Pentru Lazio a punctat Marusic, in minutul 20.





Stefan Radu a fost integralist la Lazio si a primit un cartonas galben in minutul 25.





AC Milan, aflata la a treia victorie consecutiva, a acumulat 34 de puncte si a egalat-o astfel pe Sampdoria, ocupanta locului 6 in clasament. Lazio ramane pe pozitia a treia, cu 46 de puncte, la 11 lungimi in spatele liderului Napoli.





Meciurile dintre FCSB si Lazio se vor disputa pe 15 februarie ("Arena Nationala") si 22 februarie ("Stadio Olimpico").











Au evoluat echipele:





AC Milan: Donnarumma - Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli (Abate 71') - Kessie, Biglia, Bonaventura - Suso (Borini 81'), Cutrone (Silva 71'), Calhanoglu. Antrenor: Gennaro Gattuso.



Lazio: Strakosha - Bastos, De Vrij (Luiz Felipe 74'), Radu - Marusic (Nani 83'), Parolo, Lucas Leiva (Anderson 52'), Milinkovic-Savic, Lulic - Luis Alberto - Caicedo. Antrenor: Simone Inzaghi.







S-au disputat duminica:





AC Milan - Lazio 2-1

Crotone - Cagliari 1-1

Fiorentina - Verona 1-4

Genoa - Udinese 0-1

Napoli - Bologna 3-1

Torino - Benevento 3-0

Spal - Inter 1-1







Clasament:





1. Napoli 57 puncte

2. Juventus 56

3. Lazio 46

4. Inter 44

5. AS Roma 41 (- un joc)

6. Sampdoria 34 (- un joc)

7. AC Milan 34 etc.