​VIDEO Liverpool, eliminata de West Bromwich in 16-imile Cupei Angliei; Tottenham a remizat cu o echipa din liga a patra

West Bromwich, victorie cu Liverpool in Cupa Angliei

Liverpool a parasit Cupa Angliei in 16-imi, fiind eliminata surprinzator de West Bomwich Albion (scor 3-2), desi a condus cu 1-0 inca din minutul cinci al partidei de pe "Anfield". In alt meci al zilei de sambata, Newport County (liga a patra) a fost aproape de o surpriza uriasa, dupa ce a condus-o cu 1-0 pe Tottenham pana in minutul 82. Harry Kane a reusit sa egaleze, iar partida se va rejuca pe 7 februarie.



In partida de pe "Anfield", West Bromwich conducea cu 2-1 dupa numai 12 minute de la fluierul de start. Firmino a deschis scorul pentru cormorani in minutul5, insa dubla lui Jay Rodriguez (7', 11') i-a adus in avantaj pe oaspeti.







Liverpool putea sa restabileasca egalitatea, dar Firmino a ratat de la punctul cu var. Scorul pauzei a fost stabilit de autogolul lui Matip (45+2').







In minutul 78, Mohamed Salah a mai schimbat inca o data tabela in dreptul gazdelor, insa a fost prea tarziu pentru o revenire. Liverpool a fost eliminata pentru a treia oara consecutiv in 16-imile Cupei Angliei.









Tottenham a fost condusa pana in minutul 82, Newport County reusind sa inscrie prin Amond, in minutul 38. Harry Kane a restabilit egalitatea, iar partida se va rejuca la Londra, pentru a se stabili echipa calificata in optimile competitiei.





Rezumatul meciului Newport County vs Tottenham.



S-au disputat pana acum in 16-imile Cupei Angliei:





Liverpool - West Brom 2-3

Newport - Tottenham 1-1

Huddersfield - Birmingham 1-1

Hull City - Nottingham 2-1

Middlesbrough - Brighton 0-1

Millwall - Rochdale 2-2

Milton Keynes Dons - Coventry 0-1

Notts County - Swansea 1-1

Sheffield United - Preston 1-0

Southampton - Watford 1-0

Wigan - West Ham 2-0

Peterborough - Leicester 1-5

Yeovil - Manchester United 0-4

Sheffield Wednesday - Reading 3-1





Partidele incheiate la egalitate se vor rejuca in perioada 6-7 februarie.