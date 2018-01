VIDEO PSG - Montpellier 4-0/ Edinson Cavani a devenit golgheterul all-time al lui PSG

Celelalte goluri ale victoriei au fost inscrise de Neymar (40' - penalty, 82') si Di Maria (70').Cavani este si golgheterul sezonului in Ligue 1, cu 21 de reusite, fiind urmat de Neymar. Brazilianul a inscris 17 goluri in actuala editie a campionatului din Franta.Transferat in 2013 de la Napoli, Cavani a evoluat in 229 de partide pentru PSG, a inscris 157 de goluri si a dat 28 de pase decisive.1. Edinson Cavani 157 goluri2. Zlatan Ibrahimovic: 1563. Pedro Miguel Pauleta: 1094. Dominique Rocheteau: 1005. Mustapha Dahleb: 986. Francois M'Pele: 957. Safet Susic: 858. Rai: 729. Carlos Bianchi: 7110. Guillaume Hoarau: 561. PSG 59 puncte (+ un joc)2. Lyon 483. Marseille 474. Monaco 465. Nantes 346. Nice 347. Montpellier 31 (+ un joc) etc.