VIDEO Valencia - Real Madrid 1-4/ Victorie de moral pentru echipa lui Zidane - Ronaldo a inscris doua goluri din penalty

Ronaldo a inscris in minutele 16 si 38, iar celelalte goluri ale "galacticilor"au fost semnate de Marcelo 84' si Toni Kroos 89'. Pentru Valencia a marcat Santi Mina, in minutul 58.In La Liga, Real Madrid nu mai castigase o partida disputata in deplasare din luna octombrie a anului trecut, cand se impunea pe terenul celor de la Getafe, scor 2-1. Ultimul succes al madrilenilor pe "Mestalla" data din anul 2013, scor 3-2.In urma acestei victorii, Real Madrid s-a apropiat la doua puncte de echipa de pe "Mestalla", ocupanta pozitiei a treia in clasament. "Galacticii" sunt la 16 puncte de rivala Barcelona, care are insa si un meci mai putin disputat.1. Barcelona 54 puncte2. Atl. Madrid 433. Valencia 40 (+ un joc)4. Real Madrid 385. Villarreal 346. Sevilla 32 etc.Partidele Malaga - Girona si Villarreal - Real Sociedad au loc tot sambata, meciurile Leganes - Espanol, Atletico Madrid - Las Palmas, FC Sevilla - Getafe si FC Barcelona - Alaves sunt programate duminica, iar intalnirea Celta Vigo - Betis Sevilla se va disputa luni.