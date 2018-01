​VIDEO Barcelona, in semifinalele Cupei Spaniei (2-0 cu Espanyol) - Coutinho a debutat pentru catalani

In minutul 68, Iniesta a fost inlocuit cu Philippe Coutinho, jucator care a debutat astfel pentru catalani (a fost adus de la Liverpool in aceasta iarna pentru 120 de milioane de euro plus bonusuri).De mentionat faptul ca reusita lui Messi a reprezentat golul cu numarul 4000 marcat de catalani in istoria lor pe "Camp Nou".In semifinalele Cupei Spaniei au mai obtinut calificarea FC Sevilla, Valencia si Leganes (formatie care e eliminat-o pe Real Madrid in sferturi).