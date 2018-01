VIDEO Real Madrid - Leganes 1-2/ "Galacticii", eliminati in sferturile Cupei Spaniei dupa ce s-au impus in tur cu 1-0

Oaspetii s-au impus prin golurile lui Javi Erasso (32') si Gabriel Pires (55'). Unicul gol al "galacticilor" a fost inscris de Karim Benzema, in debutul reprizei secunde (47').Leganes este prima formatie din istorie care o elimina pe Real Madrid din Cupa Spaniei, dupa ce a pierdut pe propriul teren in mansa tur.Intr-o alta partida disputata miercuri, Valencia s-a impus cu 3-2 la loviturile de departajare pe terenul celor de la Deportivo Alaves. La finalul timpului regulamentar de joc si al prelungirilor, gazdele conduceau cu 2-1.Ultimul meci din sferturile Cupei Spaniei, FC Barcelona - Espanyol Barcelona, se disputa joi, de la ora 22:30, pe Camp Nou. In meciul tur, Espanyol s-a impus cu 1-0, gratie reusitei lui Melendo (88').